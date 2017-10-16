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Изменилась форма сведений о разрешениях на вылов рыбы

16.10.17 16:34
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Приказом ФНС России от 14.06.2017 № ММВ-7-3/505@ утверждена новая форма сведений о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов. Приказ зарегистрирован в Минюсте России 29 сентября 2017, напомнили в УФНС по Сахалинской области.

Новая форма действует с 13 октября 2017.

Новая форма Сведений дополнена новыми полями «Код ставки сбора» и «Код наименования объекта водных биологических ресурсов» с приложением соответствующих кодов, а также полем «Количество водных биоресурсов».

Организации и ИП представляют вышеуказанные Сведения в налоговые органы по месту своего учета не позднее 10 дней с даты получения разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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