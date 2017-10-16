Автостоянки могут платить взносы по пониженным тарифам

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Организации и ИП на УСН могут применять пониженные тарифы страховых взносов при осуществлении определенных видов деятельности.

С 2017 года действует новый ОКВЭД2.

До перехода на ОКВЭД 2 вид деятельности «Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.» (код ОКВЭД 63.21.24) относился к группировке 63.2 «Прочая вспомогательная транспортная деятельность» класса 63 «Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность» раздела I «Транспорт и связь».

В ОКВЭД 2 деятельность стоянок для транспортных средств (код ОКВЭД 52.21.24) относится к группировке 52.21 «Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом» класса 52 «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность» раздела H «Транспортировка и хранение».

В подпункте 5 пункта 1 статьи 427 Кодекса в целях применения пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков на УСН поименован такой вид деятельности, как «транспорт и связь».

В связи с этим организация на УСН, основным видом экономической деятельности которой является деятельность с кодом 52.21.24 «Деятельность стоянок для транспортных средств», вправе уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам при соблюдении условия о доле доходов при осуществлении данного вида деятельности, а также условия непревышения установленного для применения пониженных тарифов порогового значения общей суммы доходов за налоговый период от всех видов деятельности организации.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-11/19257@ от 25.09.2017.