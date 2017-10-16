Клерк.Ру
 
0
0

Автостоянки могут платить взносы по пониженным тарифам

16.10.17 13:47
18

Организации и ИП на УСН могут применять пониженные тарифы страховых взносов при осуществлении определенных видов деятельности.

С 2017 года действует новый ОКВЭД2.

До перехода на ОКВЭД 2 вид деятельности «Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.» (код ОКВЭД 63.21.24) относился к группировке 63.2 «Прочая вспомогательная транспортная деятельность» класса 63 «Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность» раздела I «Транспорт и связь».

В ОКВЭД 2 деятельность стоянок для транспортных средств (код ОКВЭД 52.21.24) относится к группировке 52.21 «Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом» класса 52 «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность» раздела H «Транспортировка и хранение».

В подпункте 5 пункта 1 статьи 427 Кодекса в целях применения пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков на УСН поименован такой вид деятельности, как «транспорт и связь».

В связи с этим организация на УСН, основным видом экономической деятельности которой является деятельность с кодом 52.21.24 «Деятельность стоянок для транспортных средств», вправе уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам при соблюдении условия о доле доходов при осуществлении данного вида деятельности, а также условия непревышения установленного для применения пониженных тарифов порогового значения общей суммы доходов за налоговый период от всех видов деятельности организации.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-11/19257@ от 25.09.2017.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»
Бухгалтерские новости
 
ИФНС стали особо контролировать РСВ с пониженными взносами
 
Юридические новости
 
Общественной организации не удалось уйти от уплаты налогов с автостоянки
 

Посетить семинар по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»

Все семинары по теме Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
»
Мнения 115
Аноним
так можно сразу прям лет в 20 купить поболее баллов и вот тебе пенсия не хилая и т.д. всё зависит...
Почем ПФР продает пенсионные баллы?
Аноним
Я  построила свой магазин  экономила на всем плачу все налоги и почему я должна еще и п...
ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!
Аноним
Добрый день, заплатила НДФЛ с копейками, сейчас стала заполнять отчет 6-НДФЛ и поняла, что должна...
Бесплатные онлайн-консультации на Клерк.Ру
Аноним
Моей маме выкинули 8 лет из стажа из-за запятой. В конце справки, были указаны документы на основ...
Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии
Аноним
Две самые противные структура в стране, это Сбербанк и Росстелеком. С обеими попрощался и не жале...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Аноним
Да уж, не любят люди, когда навязывают им, особенно если это платно. Ну в самом деле, я когда еще...
Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»
Аноним
мне тоже пришлось с этим столкнуться мой бывший работодатель предоставил только часть сведений о ...
Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии
Аноним
Аноним, Вы писали:Очень многие фирмы используют ИП для оптимизации налогов с ООО. А не для реальн...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Аноним
1,5 - это очень много налогов, особенно если фирма торговая
Как разблокировать счет через суд. Банки могут проиграть даже «обнальщикам»
<b>Модератор</b>
Над.К
Как льготы, пенсии, больничные - государство дай,  Вот только про больничные не надо и про п...
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Клерк
ВаляЧел
Посоветуйте в какой орган писать?  в УФНС можете написать жалобу в свободной форме. Укажите...
Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»
Аноним
Аноним, Вы писали:Надо всей стране закрыть счёта в банке и будет Графу кряк. Это банк людей с вкл...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Аноним
Аноним, Вы писали:Kalita, Вы писали:Аноним, Вы писали:Туров тот еще страшильщик. Но нам с вами от...
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Аноним
Марфик, Вы писали:Насколько знаю из последних новостей, должно всё же быт бесплатно  Регистр...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Советую любовнику перечислить как пожертвование в целях улучшения материального положения малообе...
Любовники не хотят платить НДФЛ
Аноним
Надо всей стране закрыть счёта в банке и будет Графу кряк. Это банк людей с вкладами ещё в 90-х к...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, зачем Вы собираетесь заниматься этой глупостью? Напишите ответ на требование, что гараж н...
Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»
Клерк
msneg
Аноним, Вы писали:Еще не надо забывать про страховые взносы на обязательное социальное страховани...
Любовники не хотят платить НДФЛ
Аноним
В июне продал гараж как физлицо. Продал тоже физлицу. Прислали требование к 25 сетября отчитаться...
Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»
Энергия мысли
room111
Вы хоть дело то читали? Руководство компании создало дубликат и даже наименование оставило п...
Перевод деятельности на зависимую организацию не помог уйти от уплаты доначисленных налогов
Аноним
Даже в СССР, МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА 70 руб. НЕ ОБЛАГАЛАСЬ ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ. Если перевести на наш...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Клерк
Диана Г.Н.
Непонятно, чем хвалиться.. Европейцы и все остальные сознательно не идут на тотальную оцифровку и...
Как «цифра» помогает ФНС собирать налоги
Обслуживающий
ToT
любовники то ладно пусть платят налоги,  Как это )))) 
Любовники не хотят платить НДФЛ
Аноним
Не тех проверяют рыба гниёт сголовы, ачто проверять нищий народ .за бугром более 5 трилл..у алега...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Аноним
Аноним, Вы писали:Плюсую предыдущему оратору. Тоже выдали справку на бумажке, приходится постоянн...
Справка заменяет пенсионное удостоверение
Аноним
до абсурда довели. любовники то ладно пусть платят налоги, но если это по доброй воле в благотвор...
Любовники не хотят платить НДФЛ
Клерк
Alexander_Smirnov
Аноним, Вы писали:А если любовник мне каждый месяц кидает деньги , ровно 20 тыщ, у меня что могут...
Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе. Внимание, опасность!
Аноним
Когда коту делать нечего.
Формат электронных счетов-фактур поменяется
Аноним
Переоценка кадастровой стоимости у нас в регионе стоит 55тр за объект, мы каждые пять лет ее дела...
ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:теперь понимаете, за кого голосовать!? От перемены мест ...
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Аноним
Да здравствуют большие советские микросхемы, самые большие микросхемы в мире
Наши налоговые органы лучшие в мире!
Аноним
Еще не надо забывать про страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных сл...
Любовники не хотят платить НДФЛ
Аноним
У 100% компаний можно блокировать счета по этим условиям  Странно что вы за всех решили комм...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
Аноним
ibs_rnd, Вы писали:Интересно, а есть информация о каких суммах перевода идёт речь? Теперь что, на...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Аноним
Добрый день Все новое хорошо забытое старое. При советской власти у торговли был налог с обо...
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями