Аноним

И не только первичку похоже... Глава ФНС: реформа ККТ выгодна всем

Paul56 Вечно у депутатишек "выпадающие доходы". Еще медведя не убили, а уже шкуру раскидали по карманам.... ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

Аноним

ibs_rnd, Вы писали:[b]Аноним[/b], а может это дарение было... С обеих сторон... А как же акт... Любовники не хотят платить НДФЛ

Paul56 Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:пострелять половину жирномордых и полегчает Может теперь... Почему не отменили транспортный налог?

Izem И благодаря ей можно постепенно освобождаться от всех форм отчетностиТо есть... То есть, это ещё ... Глава ФНС: реформа ККТ выгодна всем

Аноним

А я не веду бюджет. Хотя, очень хочу начать. В любом случае в нем я бы ввела статью "недополученн... Как бухгалтеры делят бюджет в семье?

Аноним

Интересно, а Мишустин знает Налоговый кодекс? Например, статью 250. Как они будут отслеживать эти... Глава ФНС: реформа ККТ выгодна всем

Над.К как раз госканал и надо смотреть Да-да, ведь именно там говорят чистую правду и правильно ... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Аноним

Кто нибудь решил проблему с не корректными данными по лицевому счету ( если ПФР передает не корре... Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»

Аноним

А что это за микробизнес такой - ОС на 250 миллионов? ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

Аноним

Чиновникам можно отступать от требований закона, а нам хоть на букву отступить от требований даже... Требование по взносам могут направить обычным, а не заказным письмом. Верховный суд разрешил

ibs_rnd [b]Аноним[/b], а может это дарение было... С обеих сторон... Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

natalisa51, Вы писали: Чем столько законов? Может проще один закон , по которому всё что ест... Нет денег? Налоги возьмут золотом

Листопад5 Мои расходы разделены на постоянные и переменные. Постоянные это комуналка, ипотека, оплата за се... Как бухгалтеры делят бюджет в семье?

Аноним

Денег нет! Но вы держитесь! "Развитие" малого бизнеса в действии. ХАХАХА...... ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

Аноним

Kalita, Вы писали:Аноним, Вы писали:Туров тот еще страшильщик. Но нам с вами от этого не весело. ... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Аноним

Я веду сам бюджет, выделяю жене сколько надо по бюджету на расходы: продукты, ЖКХ и т.д. Как бухгалтеры делят бюджет в семье?

Аноним

Если можно - ответ о налоге за 2016 на wirsben@mail.ru, буду признательна, но буду заглядывать и ... Коды бюджетной классификации по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами на 2017 год

Аноним

Здравствуйте, прошу помощи. Куда платить налог 6% за 2016 год? Коды бюджетной классификации по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами на 2017 год

Аноним

Налоговики по магазинам ходят? Вот и вменить им план по проверке своих чеков! Пусть отрабатывают,... Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс

Аноним

В ИФНС 28 проснулись, сегодня увидела задолженность за год 2016 на 629 000 руб. по ПФ... Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»

Tukovka_Non natalisa51, Вы писали: мы ведь в отчёте показываем начисление Я имела ввиду выплаты с н... Как заполнить раздел 3 формы РСВ на уволенных сотрудников

klerk.nsk мы все плывем в одной лодке и не надо нас разделять», - заявил депутат Алексей Мусорин... ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

Татьяна-Васильевна Я не веду бюджет семьи. Муж (не бухгалтер) ведет бюджет. Все, что он заработал - это наш общий бю... Как бухгалтеры делят бюджет в семье?

Аноним

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ibs_rnd Ахахаха... Держите слоган: "Зелёный банк - сутенёр #1 на рынке банковских услуг" ... Любовники не хотят платить НДФЛ