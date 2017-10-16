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Глава ФНС: реформа ККТ выгодна всем

16.10.17 10:47
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Только за три месяца реформы ККТ оборот розницы возрос на 50 %, заявил глава ФНС Михаил Мишустин.

«Реформа ККТ в России позволила заменить весь парк старых кассовых аппаратов новыми онлайн кассами. И теперь чеки о продаже товара автоматически попадают в Налоговую службу. Можно из облака достать электронный чек и посмотреть, что вы купили, кто производитель. Более того, покупатель может пожаловаться, если что-то не так, предприниматель может управлять своим бизнесом. Это реформа делает более прозрачными отношения с налогоплательщиками. И благодаря ей можно постепенно освобождаться от всех форм отчетности, убирать нагрузку на бизнес. Это выгодно всем», - считает Мишустин.

 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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3 мнения
ИП 6%
Izem
, Москва

И благодаря ей можно постепенно освобождаться от всех форм отчетности


То есть... То есть, это ещё раз подтверждает предположения о том, что всю первичку через какое-то время выведут в онлайн?

PS: И в 50% я не верю. Кто работал мимо кассы, тот и дальше работает. Кто чеки бил, тот и теперь бьёт.

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Мнения 67
Аноним
И не только первичку похоже...
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Клерк
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