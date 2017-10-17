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Как удерживаются алименты с пособия по больничному листу

17.10.17 09:33
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В ряде регионов действует пилотный проект по прямым выплатам из ФСС. Как в этом случае быть с алиментами? Разъяснения по этому вопросу дали в отделении ФСС по Орловской области.

Алименты на несовершеннолетних детей удерживаются на основании одного из следующих документов: оригинала исполнительного листа, выданного судом; судебного приказа; соглашения об уплате алиментов, удостоверенного нотариально; письменного заявления граждан о добровольной уплате алиментов.

Исполнительный лист (оригинал) после вступления судебного постановления в законную силу, может быть выдан по просьбе взыскателя, как и для работодателя, так и для отделения ФСС.

Удержание алиментов из исчисленного пособия по временной нетрудоспособности застрахованного лица - должника осуществляется отделением ФСС с четвертого дня временной нетрудоспособности, а за первые три дня временной нетрудоспособности и с заработной платы удержание производит работодатель.

Исполнительный документ о взыскании алиментов с соответствующим заявлением предъявляется взыскателем в отделение ФСС. Если взыскатель не может предоставить в отделение Фонда оригинал исполнительного документа, в рассматриваемой ситуации, взыскателю необходимо обратиться в службу судебных приставов с заявлением о выдаче постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника.

Зачастую, взыскатель узнает о нетрудоспособности плательщика алиментов (должника) только после того, как получает алименты в уменьшенной сумме или не получает совсем. К тому моменту пособие по временной нетрудоспособности уже выплачено.
Если отделение ФСС не удержит алименты с пособия по временной нетрудоспособности, то образуется задолженность по алиментам. Ее размер определяется в постановлении судебного пристава-исполнителя исходя из размера алиментов, установленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов. Для этого, судебный пристав-исполнитель (у которого находится исполнительное производство) вправе направить в территориальный орган ФСС запрос о сумме выплаченного пособия по временной нетрудоспособности.

Таким образом, задолженность за этот период взыскивается по постановлению судебного пристава-исполнителя, постановление может быть предъявлено взыскателем по месту работы должника.

Следует иметь в виду, что ФСС вправе производить удержания только с пособия по временной нетрудоспособности. Это касается пособий и при травмах, заболеваниях, несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, и по уходу за больным ребенком и другими членами семьи.

С пособий, связанных с материнство (пособие по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком) удержания не производятся.
 

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