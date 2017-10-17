В НК внесены изменения по вопросам налогообложения имущества

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Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ вносит изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ, касающиеся налогообложения имущества.

В частности, для физических лиц закон упрощает порядок использования льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество.

Налогоплательщики могут не представлять в налоговый орган документы, подтверждающие право на налоговую льготу. В таком случае налоговая инспекция по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о праве на льготу, запросит необходимые сведения у органов и организаций, в которых хранятся такие сведения. Решение о предоставлении льготы будет вынесено после рассмотрения запроса.

Для расчета земельного налога в случае изменения категории земель и вида разрешенного использования земельного участка будет учитываться кадастровая стоимость, определённая в текущем налоговом периоде, а не с 1 января следующего года (как это было ранее).

Использование льготы, освобождающей от уплаты налога на имущество организации, в отношении вновь вводимых объектов с высокой энергетической эффективностью или высоким классом энергетической эффективности (п. 21 ст. 381 НК РФ), будет возможно в случае принятия с 1 января 2018 года регионального закона о применении этой льготы.

Все перечисленные поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 2018 года.