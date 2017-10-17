Как вместо нескольких отчетов по налогу на имущество сдавать единую декларацию

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УФНС России по Архангельской области согласовало 65 организациям региона представление единой декларации по налогу на имущество за 2017 год. Только одно юридическое лицо получило отказ по причине нарушения порядка согласования представления такой декларации, сообщает УФНС.

Напомним, в соответствии со статьей 386 НК организация, являющаяся налогоплательщиком налога на имущество, обязана представлять налоговые декларации (расчеты по авансовым платежам) по местонахождению организации, ее обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, и по местонахождению объектов недвижимости, находящихся вне «обособок».

Если законодательством субъекта РФ предусмотрено зачисление налога на имущество организаций в региональный бюджет без направления по нормативам суммы налога в бюджеты муниципальных образований, может заполняться одна налоговая декларация в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет субъекта, по согласованию с налоговым органом по данному региону.

Вышеуказанный порядок не распространяется на случаи заполнения налоговой отчетности по налогу и уплаты налога за налоговые периоды организациями, являющимися налогоплательщиками в отношении объектов, поименованных в статье 378.2 НК.

Согласование с налоговым органом по субъекту Российской Федерации представления одной декларации в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет субъекта Российской Федерации, должно быть получено до начала налогового периода, за который представляется такая декларация.

Таким образом, для согласования возможности представлять единую декларацию за 2018 год у организаций остается менее трех месяцев.

Добавим, рекомендации по порядку согласования налогоплательщикам представления одной налоговой декларации по налогу на имущество в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ, ФНС своим письмом № БС-4-21/18242@ от 13.09.2017.