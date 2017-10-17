Что изменилось в расчете земельного налога

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УФНС России по Орловской области обращает внимание на изменения, связанные с исчислением земельного налога за 2016 год.

Это коснулось земельных участков населенных пунктов, сельхозназначения, садоводческих, огороднических и дачных объединений, кадастровая стоимость которых была актуализирована в 2014 году.

В соответствии с действующим законодательством государственная кадастровая оценка земли проводится не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет.

Кроме того, произошедшие изменения коснулись также налогообложения земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Так, в случае если права на построенный объект не были зарегистрированы по истечении 10 лет с даты регистрации права на земельный участок, исчисление суммы земельного налога за 2016 год произведено с учетом коэффициента 2, т.е. сумма налога удваивается.

Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов с физических лиц, в том числе земельного налога – 1 декабря текущего года.