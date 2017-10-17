Замученный бухгалтер 2. УФНС в течение 3 рабочих дней направляет в УФНС запрошенные сведения.?? ... Разработан алгоритм возврата переплаты взносов из ФСС

Scloud1C 20 лет главбушу, я в облако лично не уйду до последнего. Попробовала и есть одна фирма в облаке -... Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

Аноним

надо взимать налог за то что родился в рашке. Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

Аноним, Вы писали:Он производит впечатление только на тех, кто не разбирается в предмете в т... Самый резонансный налоговый оптимизатор теперь на «Клерке»

Аноним

Добрый день. А вот нам что делать, не понятно. ООО, сменили юр адрес, все хорошо, где сидим, там ... ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

Аноним

Проблема реальная. Месяц назад ходил на разборку в налоговую по данному поводу. Фирма нулевка, то... ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

Первоклассник Бардак полный. Кадастровая стоимость сейчас выше рыночной чуть ли не в 2 раза, а то и более. &n... ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

Аноним

Мне при 120 баллах в ноябре 2016г почему-то пенсию насчитали 10200, а у Зинаиды Петровны 13... Отложенный выход на пенсию на примере пенсионерки Зинаиды Ивановны

Аноним

У друга вендинговая торговля. Работает сам. Чтобы поставить (вернее вмонтировать) кассу на ... ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

Kalita Аноним, Вы писали:Тут кто то написал :" Теперь вы знаете за кого голсоаать". Я не хожу на выборы.... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Аноним

Привиделись им эти криптовалюты штоле? Бизнес-патриоты просят разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты

Аноним

всех под ноготок! Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

РЕШЕНИЕ - НАЛОГИ НАДО СНИЖАТЬ ! А не писать тут! Но крепостное право держит морально. В других ст... Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт

jaegerlecoultre В Финляндии уже давно так и происходит, скоро и мы приобщимся к европейским ценностям )) Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

Идея байкота сбербанка, как юриками так и физикакми, в масштабах всей страны весьма привлекательн... Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт

Аноним

позор власти позор Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей

Аноним

Херня всё это а не закон В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

На травматическое оружие Госпошлина за выдачу лицензии на оружие составит 2 000 рублей

Аноним

Заявление подал в сентябре, рассмотренно в 16 октября 2017 года, сколько платить госпошлину ? Госпошлина за выдачу лицензии на оружие составит 2 000 рублей

natalisa51 Законы о взыскании алиментов всё жёстче, а должников всё больше... Такое впечатление,что у мужико... Как удерживаются алименты с пособия по больничному листу

Аноним

Пепеляев - юристБевзенко - юристКарапетов - юристБагаев - юристТуров - чем он знаменит, кроме адв... Самый резонансный налоговый оптимизатор теперь на «Клерке»

Аноним

Да, Клерк...Сначала Ушак... Теперь Туров...Прогресс, однако... Самый резонансный налоговый оптимизатор теперь на «Клерке»

Аноним

Надо всей стране закрыть счёта в банке и будет Графу кряк. Это банк людей с вкладами ещё в 90-х к... Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт

бух2007 В н.вр. находусь в суд процессе с ПФР - буду из бить бОЛЬНО! Сергей Секачев, поделитесь рез... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

Из всего написанного я понял, что любая криптовалюта это афёра, придуманная спекулянтами валютн... 13 вопросов о криптовалютах

Аноним

Спасибо за статью, - очень понятно и доходчиво. Релокация персонала

Над.К Аноним, надо в свой ФСС идти, там все реквизиты дадут. Заявление надо написать, о всту... Декрет для ИП

Над.К Только страх на предпринимателей нагоняет и не предлагают ничего стоящего для решения большинства... Что Сбербанк ответил на сообщения про массовые блокировки карт

Аноним

1. Запросите копию решения комиссии о назначении пенсии. Там будет указано почему этот период не ... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

Храните деньги дома под подушкой. А если они и дальше будут % по вкладам снижать, то зачем банки ... Почему банки проверяют клиентов и как не попасть под подозрение. Советы от Сбербанка

Сергей Секачев на сайте ПФР в личном кабинете посмотрел свой "стаж" из 45 лет в реале у них значится 0 лет, 0 ме... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

Погодите,вот сейчас регать и чипировать кошек и собак начнут. А для чего?? А чтоб позже налог и з... Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе. Внимание, опасность!

natalisa51 Ну зарегистрируем мы животных и что? Пусть даже и заплатим.Что от этого изменится. Сл... В России введут «налог» на домашних животных