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Разработан алгоритм возврата переплаты взносов из ФСС

17.10.17 12:15
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В совместном письме от 13.10.2017 № 02-11-10/06-02-4386П/ГД-4-8/20655@ освещен вопрос осуществления возврата плательщику излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, образовавшихся за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017.

Алгоритм таков:

1. Получив заявление о возврате переплаты от страхователя, ФСС в течение 2 рабочих дней направляет запрос в УФНС.

2. УФНС в течение 3 рабочих дней направляет в УФНС запрошенные сведения.

3. ФСС в течение 2 рабочих дней осуществляет сверку полученных сведений.

4. УФНС в течение 2 рабочих дней после получения корректировочных сведений направляет подтверждение в ФСС.

5. ФСС принимает решение о возврате и в течение 1 рабочего дня направляет его в УФНС.

6. УФНС в течение 3 рабочих дней формирует решение о возврате и направляет его в УФК.

7. После того, как УФК исполнит заявку, УФНС направляет в ФСС выписку из лицевого счета.

 

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