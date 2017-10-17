Разработан алгоритм возврата переплаты взносов из ФСС
В совместном письме от 13.10.2017 № 02-11-10/06-02-4386П/ГД-4-8/20655@ освещен вопрос осуществления возврата плательщику излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, образовавшихся за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017.
Алгоритм таков:
1. Получив заявление о возврате переплаты от страхователя, ФСС в течение 2 рабочих дней направляет запрос в УФНС.
2. УФНС в течение 3 рабочих дней направляет в УФНС запрошенные сведения.
3. ФСС в течение 2 рабочих дней осуществляет сверку полученных сведений.
4. УФНС в течение 2 рабочих дней после получения корректировочных сведений направляет подтверждение в ФСС.
5. ФСС принимает решение о возврате и в течение 1 рабочего дня направляет его в УФНС.
6. УФНС в течение 3 рабочих дней формирует решение о возврате и направляет его в УФК.
7. После того, как УФК исполнит заявку, УФНС направляет в ФСС выписку из лицевого счета.
2. УФНС в течение 3 рабочих дней направляет в УФНС запрошенные сведения.??
Наверное, УФНСнаправляет в ФСС?