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Как заполнить графы 10 и 11 счета-фактуры

Минфин в письме № 03-07-09/78220 от 27.11.2017 разъяснил вопрос об указании страны происхождения товара и номера таможенной декларации в счетах-фактурах при реализации в РФ ввезенного товара, разделенного на отдельные компоненты и детали.

В графах 10 и 11 счетов-фактур указываются страна происхождения товаров и регистрационный номер таможенной декларации. При этом данные графы заполняются в отношении товаров, страной происхождения которых не является РФ.

В случае если определить страну происхождения товара после его разделения на отдельные компоненты и детали в целях дальнейшей реализации на территории РФ как самостоятельного товара не представляется возможным, то в счете-фактуре в графах 10 и 11 следует проставлять прочерк.

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