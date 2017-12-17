Когда физлица должны платить налог на имущество: разъяснения ФНС

Налог на имущество физлиц является местным налогом и регулируется главой 32 НК.

Налогоплательщиками налога признаются физлица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 НК.

Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

НК связывает возникновение обязанности по уплате налога с моментом приобретения физическим лицом права собственности (с момента госрегистрации прав на недвижимое имущество).

При этом физлица имеют право на льготу по налогу в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС.

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-2-21/1580@ от 04.12.2017.