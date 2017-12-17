Как начисляются пени по налогам

Включается ли день погашения налоговой задолженности в период начисления пеней?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № ЗН-3-22/7995@ от 06.12.2017.

Согласно статье 45 НК обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ денежных средств со счета налогоплательщика в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа.

В случае нарушения срока уплаты налога начисляются пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным днем уплаты налога или сбора до дня фактической уплаты.

НК не предусмотрено начисление пеней за день, в котором просрочка исполнения обязанности по уплате налога отсутствует.