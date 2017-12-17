Кто будет штрафовать крупнейших налогоплательщиков за валютные нарушения

Андрей_Хан, Вы писали:Сергей Секачев, Вы писали:Андрей_Хан, Вы писали:В 2016 году, будучи на пенс...
YUM, Вы писали:задам наивный вопрос - а где пиво "Тиньков" ? Как можно с таким "отбрендован...
Этой статье аудиторши Аненковой - на свалке место! Допрыгалась коза#diamanta в белой шубке ...
Аноним, Вы писали:А еще единственный бухгалтер, как любой живой человек, а не робот, может заболе...
Аноним, даже если вы уйдете не сразу, не уменьшится у вас средняя зарплата для отпускных. Потому ...
Над.К, Вы писали:если с каждым месяцем мой доход будет становиться всё меньше, т.к. расчёт то идё...
Путинская благодарность пастве...
В Москве по разным округам могут быть разные стоимости патента. Поэтому скорее всего 3 заявления
если с каждым месяцем мой доход будет становиться всё меньше, т.к. расчёт то идёт исходя из преды...
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, советом. Как жить?)Работаю 5/2. Год не ходил в отпуск по собст...
Добрый день, уважаемая Над.К.,а вот если ИП в Москве оказывает услуги по 3 разным адресам (р...
задам наивный вопрос - а где пиво "Тиньков" ? Как можно с таким "отбрендованным рылом" да в...
А как эти льготы повлияют на расчет пенсии в будущем? и на стаж?Фиксированный платеж же не будет ...
хвалебные фейки ТФ банку ,чушь полная, проплачены самим банком. 25 лет в сбере и никаких пр...
Аноним, Вы писали:Не
голосуйте за Ксению Собчак!!!
А.Собчак
по Национальности был По...
Скажите, откуда информация что книга теперь одна на все патенты? Из Налогового кодекса. Ра...
Не
голосуйте за Ксению Собчак!!!
А.Собчак
по Национальности был Поляк! Где сносят памятник...
Какая партия вам светит? Партия Ясноликого Вождя. А вы что, не благодарны нашему прези...
Над.К, Вы писали:Книга теперь одна на все патенты, раздельные всегда были бессмысленны, ведь лими...
Более глупой статьи давно не читал. Опять небось конкуренты достали свои ведёрки с дерьмом. МКБ д...
И патент с ноября уже за пять дней подают, Читаем НКИндивидуальный предприниматель подает ...
Аноним, Вы писали:Страна всеобщего вранья !!! ВРАНЬЯ И ВОРЬЯ!
ИП не всегда платит налоги. Всегда исчисляет, но не всегда платит.
И патент с ноября уже за пять дней подают, на декабрь так и подавали. Так что срок на январь до 2...
Всем здравствуйте!Вот с пятой страницей не ясно. Ее теперь заполнять обязательно. Уже на ноябрь и...
Елена Сушонкова, Вы писали:Я тут вижу проблему для контрагента ип. Если налоговая проверит оплату...
Какая партия вам светит? И в какое место она вам светит? О какой работе вы ратуете?
Аноним, а без сканирования чеков вы цены сравнить не можете? И с чего Вы взяли, что магазины нало...
Вы очень странные граждане... во-первых, сканируя чеки удобно сравнивать цены в разных магазинах,...
Я это даже смотреть не буду. Это глупость. А вы, извиняюсь, каждое гавно на вкус пробуете, что бы...
>> Другое дело, что штраф за неподачу данных предусмотрен небольшой — пять ...
Нет, не получилось. У меня Самсунг. Андроид 7.1, если важно. Но заметила, что и комментарии с тф ...
Я это даже смотреть не буду. Это глупость. А вы, извиняюсь, каждое гавно на вкус пробуете, что бы...