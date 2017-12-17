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Кто будет штрафовать крупнейших налогоплательщиков за валютные нарушения

Проверки соблюдения валютного законодательства организациями - крупнейшими налогоплательщиками должны осуществлять межрегиональные (межрайонные) ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.

Согласно статье 29.5 КоАП дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. Дело об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное расследование.

ФНС в письме № ОА-4-17/19905@ от 03.10.2017 пояснила, что место совершения административного правонарушения определяется не местом постановки на учет организации - крупнейшего налогоплательщика, а местом ее нахождения.

Таким образом, в случае выявления фактов нарушения организациями - крупнейшими налогоплательщиками валютного законодательства необходимо учитывать, что дело об административном правонарушении, объективная сторона которого выражается в бездействии в виде неисполнения установленной правовым актом обязанности, может быть рассмотрено налоговым органом, в котором налогоплательщик состоит на учете в качестве крупнейшего, только в случае проведения административного расследования по такому делу. В ином случае материалы дела подлежат передаче на рассмотрение в территориальный налоговый орган по месту нахождения указанного крупнейшего налогоплательщика.

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