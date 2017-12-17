За воровство ручек и бумаги из офиса отвечает главбух

Накануне мы рассказывали про главбуха, которая вынуждена заниматься работой, совершенно несвойственной ее должности.

Тема вызвала живой интерес бухгалтеров. В ходе обсуждения на форуме Клерка выяснились некоторые подробности.

Участники дискуссии были возмущены слишком скрупулезным отношением директора к имуществу компании, ответственность за которое по сложившемуся там обычаю несет главный бухгалтер.

Так, например, в целях обеспечения сохранности бумаги для принтера главбуху предписано ежемесячно составлять отчет о количестве истраченной бумаги и количестве выписанных документов. В случае несоответствия данных следует взять объяснительные с сотрудников о причинах перерасхода. При этом бухгалтерии может быть объявлен выговор за то, что сохранность имущества контролируется недостаточно.

Каждая ручка и карандаш должны быть под контролем главбуха! Ведь все это стоит денег.

Недавно был случай, сотрудник уволился, заполнили обходной лист. Расстались. Взяли нового сотрудника , на рабочем месте не досчитались канцелярского набора. Меня вызвали "на ковер", сделали выговор , т.к. за имуществом организации следит бухгалтерия. Сказали просмотреть записи видеокамер и установить кто "украл" канцелярский набор. Капец, десять бумажек исписала, приказ о создании комиссии, протокол комиссии, заключение комиссии и т.д. - Хочу всё знать

А ваш директор не требует отчета за каждый лист «Снегурочки»? Как в вашей компании следят за сохранностью карандашей, ластиков и прочих канцтоваров?