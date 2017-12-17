За воровство ручек и бумаги из офиса отвечает главбух

Накануне мы рассказывали про главбуха, которая вынуждена заниматься работой, совершенно несвойственной ее должности.
Тема вызвала живой интерес бухгалтеров. В ходе обсуждения на форуме Клерка выяснились некоторые подробности.
Участники дискуссии были возмущены слишком скрупулезным отношением директора к имуществу компании, ответственность за которое по сложившемуся там обычаю несет главный бухгалтер.
Так, например, в целях обеспечения сохранности бумаги для принтера главбуху предписано ежемесячно составлять отчет о количестве истраченной бумаги и количестве выписанных документов. В случае несоответствия данных следует взять объяснительные с сотрудников о причинах перерасхода. При этом бухгалтерии может быть объявлен выговор за то, что сохранность имущества контролируется недостаточно.
Каждая ручка и карандаш должны быть под контролем главбуха! Ведь все это стоит денег.
Недавно был случай, сотрудник уволился, заполнили обходной лист. Расстались. Взяли нового сотрудника , на рабочем месте не досчитались канцелярского набора. Меня вызвали "на ковер", сделали выговор , т.к. за имуществом организации следит бухгалтерия. Сказали просмотреть записи видеокамер и установить кто "украл" канцелярский набор. Капец, десять бумажек исписала, приказ о создании комиссии, протокол комиссии, заключение комиссии и т.д.
- Хочу всё знать
А ваш директор не требует отчета за каждый лист «Снегурочки»? Как в вашей компании следят за сохранностью карандашей, ластиков и прочих канцтоваров?
Animalllka, Вы писали:
и карандаши амортизировать.
какое счастье, что у меня нормальный директор
ronics, Вы писали:
Весело у вас.
У меня вот фирма маленькая, за бумагой никто не следит, директор адекватный. Но с ручками прям беда, словно домовой (офисный?) их ночами поедает )))
Да Вы шутите? Во всех организациях, в которых я работала - везде так.
тема использования черновиков довольно скользкая, неизвестно куда и какой ваш черновик попадет
Аноним, Вы писали:
Есть такое дело...А40-32793/2017, директор активно записывал напоминания в ежедневниках-черновиках, пришли налоговичочки внезапно с выемкой, изъяли, вменили необосновку, обнал, суды поддержали
alethena, Вы писали:
Иногда помогает привязать ручку. Даже дома у меня все время утягивали ручку жена, дети. Как купил ручку на леске-все. Хищения прекратились