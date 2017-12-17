Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

За воровство ручек и бумаги из офиса отвечает главбух

Накануне мы рассказывали про главбуха, которая вынуждена заниматься работой, совершенно несвойственной ее должности.

Тема вызвала живой интерес бухгалтеров. В ходе обсуждения на форуме Клерка выяснились некоторые подробности.

Участники дискуссии были возмущены слишком скрупулезным отношением директора к имуществу компании, ответственность за которое по сложившемуся там обычаю несет главный бухгалтер.

Так, например, в целях обеспечения сохранности бумаги для принтера главбуху предписано ежемесячно составлять отчет о количестве истраченной бумаги и количестве выписанных документов. В случае несоответствия данных следует взять объяснительные с сотрудников о причинах перерасхода. При этом бухгалтерии может быть объявлен выговор за то, что сохранность имущества контролируется недостаточно.

Каждая ручка и карандаш должны быть под контролем главбуха! Ведь все это стоит денег.

Недавно был случай, сотрудник уволился, заполнили обходной лист. Расстались. Взяли нового сотрудника , на рабочем месте не досчитались канцелярского набора. Меня вызвали "на ковер", сделали выговор , т.к. за имуществом организации следит бухгалтерия. Сказали просмотреть записи видеокамер и установить кто "украл" канцелярский набор. Капец, десять бумажек исписала, приказ о создании комиссии, протокол комиссии, заключение комиссии и т.д.

- Хочу всё знать

А ваш директор не требует отчета за каждый лист «Снегурочки»? Как в вашей компании следят за сохранностью карандашей, ластиков и прочих канцтоваров?

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
14 мнений
Клерк
Animalllka android-версия
, Москва
Только самый мелочный директор такую ерунду может спрашивать..Бухгалтерам помимо ответов на чудесные запросы ифнс по деятельности в космическом пространстве ещё на каждую ручку остаётся инвентарный номер приделать ....
Аватар
Аноним
, Пермь

Animalllka, Вы писали:

Только самый мелочный директор такую ерунду может спрашивать..Бухгалтерам помимо ответов на чудесные запросы ифнс по деятельности в космическом пространстве ещё на каждую ручку остаётся инвентарный номер приделать ....

 и карандаши амортизировать.

Клерк
ronics
, Ярославль
У нас точно так же, есть специальная тетрадь, где записываются все кто взял пачку бумаги и тетрадь, где записываются, кто взял батарейки. Считает правда не бухгалтерия, а финансовый директор. И отчет потом составляет кто сколько истратил, на сколько месяцев хватает например батарейки в мышке
Клерк
alethena
, Армавир

ronics, Вы писали:

У нас точно так же, есть специальная тетрадь, где записываются все кто взял пачку бумаги и тетрадь, где записываются, кто взял батарейки. Считает правда не бухгалтерия, а финансовый директор. И отчет потом составляет кто сколько истратил, на сколько месяцев хватает например батарейки в мышке

 Весело у вас.

У меня вот фирма маленькая, за бумагой никто не следит, директор адекватный. Но с ручками прям беда, словно домовой (офисный?) их ночами поедает )))

Аватар
Аноним
, Краснодар
нда уж, я у себя возмущаюсь,когда очередному новому менеджеру покупается калькулятор,потому что старый куда то делся с уволенным....)
Клерк
ronics
, Ярославль
А у нас при увольнении сотрудника почти каждый раз чего-то не хватает. Меня заставляют поднимать очередную инвентаризацию, которую мы проводим раз в год ( нет не по товару, не по основным средствам, а именно по столам, калькуляторам и прочему, закрепленному за каждым сотрудником) и показывать подпись сотрудника, что он за это расписался. А также просмотреть всю историю "потеряшки": когда купили, кому передали и т.д. А потом пытка с пристрастием - куда дел
Клерк
Ташик777
, Иваново
простая экономия на спичках.... У меня есть личный пунктик - экономия бумаги. То есть внутренние отчеты, тем более "для себя" печатать на черновиках. Но это только МОЯ фишка - типа таким образом я лес берегу )))) Нигде больше не встречала такого. Даже в глубоко советских предприятиях, нигде столь скрупулезно за карандашами не следили.
Клерк
Татьяна- Васильевна
, Санкт-Петербург
экономия бумаги

 

я тоже "внутренние" документы печатаю на черновиках, отказались от подписки журналов в печатном виде (только в электронном)+ собираем макулатуру для детей сотрудников, дальше--- в школу
Клерк
natalisa51
 Я без всякого пунктика так делаю. Да ещё и черновики ,использованные со всех сторон подкладываю под чашку с кофе, когда обедаю, а уже потом выбрасываю.
Аватар
Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

тема использования черновиков довольно скользкая, неизвестно куда и какой ваш черновик попадет


 Есть такое дело...А40-32793/2017, директор активно записывал напоминания в ежедневниках-черновиках, пришли налоговичочки внезапно с выемкой, изъяли, вменили необосновку, обнал, суды поддержали

Аватар
Аноним
, Казань

alethena, Вы писали:

ronics, Вы писали:

У нас точно так же, есть специальная тетрадь, где записываются все кто взял пачку бумаги и тетрадь, где записываются, кто взял батарейки. Считает правда не бухгалтерия, а финансовый директор. И отчет потом составляет кто сколько истратил, на сколько месяцев хватает например батарейки в мышке

 Весело у вас.

У меня вот фирма маленькая, за бумагой никто не следит, директор адекватный. Но с ручками прям беда, словно домовой (офисный?) их ночами поедает )))

 Иногда помогает привязать ручку. Даже дома у меня все время утягивали ручку жена, дети. Как купил ручку на леске-все. Хищения прекратились

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Бухгалтеры готовятся к сдаче отчетов по налогу на движимое имущество
 
Бухгалтерские новости
 
Проблемы с холодными батареями и перегоревшими лампочками решает бухгалтерия
 
Бухгалтерские новости
 
Московские бухгалтеры демпингуют, соглашаясь работать за копейки
 
Бухгалтерские новости
 
Бухгалтеры скоро будут никому не нужны
 

×
×