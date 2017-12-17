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Из-за проблем бухгалтера нужно исправлять в трудовой книжке сотрудника

За советом к коллегам обратился читатель нашего форума, которому необходимо внести изменения в запись о приеме на работу в трудовой книжке сотрудника.

Причина такого исправления изрядно удивила посетителей форума. Бухгалтер не справилась с задачей внесения данных сотрудника в программу и решила отложить факт его трудоустройства на более позднее время.

Сотрудника должны были принять на работу в ноябре, но из-за того что у бухгалтерии не вставал адрес в программе, решили сделать перенос на декабрь. Запись в трудовую и приказ были сделаны в ноябре. Можно ли отказаться от процедуры аннулирования трудового договора и оставить только запись в трудовой «Запись за номером таким-то недействительна. Внесена ошибочно». А следующей записью уже внести новую, с указанием исправленного номера приказа и даты?
Что в таком случае делать со старым приказом?

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Участники обсуждения считают что недопустимо лишать сотрудника страхового стажа и портить его трудовую книжку из-за криворукости бухгалтера.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Аннулирование записи в трудовой». 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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