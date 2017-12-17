Игорный бизнес будет платить налоги по новым правилам

В порядок налогообложения игорного бизнеса внесены значительные изменения. Об этом напоминает Управление ФНС Республики Карелия.

Нововведения коснулись исчисления НДФЛ по доходам, полученным в виде выигрышей от участия в азартных играх и лотереях. Кроме того, законом уточнен порядок налогообложения объектов игорного бизнеса, дополнен перечень объектов налогообложения налогом на игорный бизнес, изменены пределы ставок данного налога.

До принятия Федерального закона от 27.11.2017 №354-ФЗ граждане, получившие выигрыши от участия в азартных играх, должны были исчислять НДФЛ самостоятельно.

В новом законе к налоговым агентам, помимо букмекерских контор и тотализаторов, отнесены организации, выплачивающие выигрыши в сумме 15 000 рублей и более. На такие организации теперь будет возложена обязанность по удержанию суммы налога на доходы физических лиц и перечислению ее в бюджет.

Кроме того, законом определена сумма выигрыша, не подлежащая налогообложению. Она составляет 4000 рублей.

Уплатить налог на доходы физических лиц с суммы выигрыша в пределах от 4000 рублей до 15 000 рублей, полученной в виде выплаты от организаторов лотерей или азартных игр, необходимо будет самостоятельно.

Изменения законодательства также коснулись установления максимальных и минимальных размеров ставок налога на игорный бизнес, которые в соответствии с новым законом увеличены в два раза (в том числе за один пункт приема ставок букмекерской конторы – с 5000 до 10000 и с 7000 до 14000 рублей).

В соответствии с пунктом 2 статьи 369 Налогового кодекса РФ в случае, если налоговые ставки не определены законами субъектов Российской Федерации, налогообложение производится по минимальным налоговым ставкам.

Также уточнен перечень объектов налогообложения налогом на игорный бизнес. В него теперь вошли и процессинговые центры интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор. В отношении таких объектов ставка налога может быть установлена в пределах от 2,5 до 3 млн рублей.

Изменения законодательства вступят в силу с 1 января 2018 года.