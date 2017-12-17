Директора компании-банкрота дисквалифицировали за отказ погасить 67 млн. руб. долгов

Лица, привлеченные к субсидиарной ответственности по долгам организации - банкрота и не исполнившие судебный акт, могут быть дисквалифицированы.

Именно так случилось с руководителем одной из иркутских компаний, которого суд дисквалифицировал на 6 месяцев.

Дисквалификация означает лишение права замещать должности или заниматься предпринимательской, управленческой или иной профессиональной деятельностью.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 31.10.2014 должник ООО «Иркутское» признан банкротом. Его бывший руководитель за период процедуры банкротства не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности. Отсутствие первичных бухгалтерских документов, а также документов, отражающих хозяйственную деятельность должника, не позволило конкурсному управляющему должным образом осуществлять действия по формированию конкурсной массы и удовлетворению требований кредиторов.

Принимая во внимание отсутствие у должника каких-либо активов, позволяющих удовлетворить требования кредиторов, арбитражный суд апелляционной инстанции 17 июня 2016 вынес постановление о привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности на сумму более 67 млн рублей, равную размеру включенных в реестр требований кредиторов.

Поскольку руководителем должника в установленный срок судебный акт не исполнен, МИ ФНС России №14 по Иркутской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении его к административной ответственности за неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, признанного банкротом (ч. 8 ст. 14.13 КоАП РФ), сообщает УФНС региона.