Депутаты одобрили законопроекты Путина о ежемесячных пособиях на детей

Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта о поддержке семей с детьми, которые были внесены Президентом РФ Владимиром Путиным. «За» проголосовали 420 депутатов.

С 1 января 2018 года предлагается ввести ежемесячные пособия для нуждающихся семей на первого и второго ребёнка.

Государственную поддержку получат семьи, у которых первый и второй ребёнок родится после 1 января 2018 года. Пособие будет начисляться в размере прожиточного минимума в регионе за второй квартал предыдущего года. Средний размер выплаты по России составит 10,5 тысячи рублей. Однако пособия будут получать не все семьи, а только те, у которых доход ниже полуторакратного прожиточного минимума.

Во время обсуждения законопроекта представитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил платить пособие не по всей стране, а только в тех регионах, где рождаемость низкая. К таким регионам он отнес, в частности, Тверскую, Псковскую, Ивановскую и Костромскую области. Однако поддержки он не получил.

Вторым законопроектом программа материнского капитала продлевается на три года — до конца 2021 года. Кроме того, новый закон разрешит использовать этот капитал на ежемесячную дотацию и направлять средства маткапитала на оплату дошкольного образования ребенка (детских садиков и яслей).