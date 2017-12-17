Новый фискальный накопитель зарегистрирован в реестре

Федеральная налоговая служба сообщила о появлении в реестре фискальных накопителей новой модели.

Производитель АО «КОНЦЕРН «АВТОМАТИКА»» зарегистрировал шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1.1» исполнение 3.

Ключевое отличие новой модели от остальных в том, что срок действия ключа фискального признака в этом накопителе составляет как 13 месяцев, так и 15 месяцев. Таким образом, указанный фискальный накопитель «ФН-1.1» будет работать с контрольно-кассовой техникой 13 месяцев в автономном режиме без передачи фискальных документов в налоговый орган и при торговле подакцизными товарами. А в режиме передачи фискальных данных – 15 месяцев.

Указанные сведения включены в реестр в соответствии с приказом ФНС России.

На данный момент в реестре фискальных накопителей содержатся сведения о пяти моделях:

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» (срок ключа 13 месяцев);

Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 3 версия 1 (срок ключа 13 месяцев);

Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 3 версия 2 (срок ключа 13 месяцев).

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 2 (срок ключа 36 месяцев);

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1.1» исполнение 3 (срок ключа 13 месяцев и 15 месяцев).

В реестре операторов фискальных данных тоже пополнение - выдано разрешение на обработку АО «Энвижн Груп» (ИНН 7703282175), адрес сайта в сети «Интернет»: https://ofd.nvg.ru.