Тарифы страховых взносов в ФСС не будут меняться до 2020 года

Во втором чтении сегодня Госдума приняла законопроект о продлении действия тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний до 2020 года.

Документом устанавливается, что эти взносы в ФСС уплачиваются страхователями в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

В третьем чтении документ будет рассмотрен в пятницу, 15 декабря.