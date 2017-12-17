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Тарифы страховых взносов в ФСС не будут меняться до 2020 года

Во втором чтении сегодня Госдума приняла законопроект о продлении действия тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний до 2020 года.

Документом устанавливается, что эти взносы в ФСС уплачиваются страхователями в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

В третьем чтении документ будет рассмотрен в пятницу, 15 декабря.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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