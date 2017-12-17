Фиксированные взносы ИП иногда можно не платить

В связи с поступающими обращениями по вопросу освобождения от уплаты страховых взносов в фиксированном размере Управление ФНС по Республике Марий Эл дало разъяснение, что согласно п. 7 ст. 430 Налогового кодекса РФ индивидуальный предприниматель вправе не уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере, если деятельность приостановлена по одной из следующих причин:

прохождение военной службы по призыву;

уход за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более шести лет в общей сложности);

уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

проживание с супругом-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в местности, где отсутствует возможность трудоустройства (но не более пяти лет в общей сложности);

проживание с супругом, которого направили в дипломатические представительства, консульские учреждения РФ;

приостановление статуса адвоката и не осуществление соответствующей деятельности.

Для получения права на освобождение от уплаты фиксированного платежа индивидуальному предпринимателю необходимо представить подтверждающие документы в территориальный налоговый орган.

В случае если у индивидуального предпринимателя нет права на освобождение от уплаты страховых взносов, то он обязан заплатить страховые взносы не позднее 9 января 2018 года (т.к. 31 декабря выходной день).

В 2017 году фиксированный платеж страховых взносов составляет на обязательное пенсионное страхование – 23 400 рублей, на обязательное медицинское страхование – 4 590 рублей.

Заполнить платежный документ на перечисление страховых взносов можно через сервис «Заплати налоги», размещенный на сайте ФНС России.