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Фиксированные взносы ИП иногда можно не платить

В связи с поступающими обращениями по вопросу освобождения от уплаты страховых взносов в фиксированном размере Управление ФНС по Республике Марий Эл дало разъяснение, что согласно п. 7 ст. 430 Налогового кодекса РФ индивидуальный предприниматель вправе не уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере, если деятельность приостановлена по одной из следующих причин:

  • прохождение военной службы по призыву;
  • уход за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более шести лет в общей сложности);
  • уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
  • проживание с супругом-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в местности, где отсутствует возможность трудоустройства (но не более пяти лет в общей сложности);
  • проживание с супругом, которого направили в дипломатические представительства, консульские учреждения РФ;
  • приостановление статуса адвоката и не осуществление соответствующей деятельности.

Для получения права на освобождение от уплаты фиксированного платежа индивидуальному предпринимателю необходимо представить подтверждающие документы в территориальный налоговый орган.

В случае если у индивидуального предпринимателя нет права на освобождение от уплаты страховых взносов, то он обязан заплатить страховые взносы  не позднее 9 января 2018 года (т.к. 31 декабря выходной день).

В 2017 году фиксированный платеж страховых взносов составляет на обязательное пенсионное страхование – 23 400 рублей, на обязательное медицинское страхование – 4 590 рублей.

Заполнить платежный документ на перечисление страховых взносов можно через сервис «Заплати налоги», размещенный на сайте ФНС России.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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6 мнений
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Аноним
, Москва
Важный момент при "уход за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет " - необходимо оформить декретный отпуск и не вести деятельность.
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, декретный отпуск это устаревшее название отпуска по беременности и родам. А на время этого отпуска как раз нет освобождения от уплаты взносов. Так что до родов ИПшница считается работающей и обязанной платить взносы. Такая вот ерунда ((
<b>Модератор</b>
бух2007
только матери можно воспользоваться льготами или и отцу тоже?

 

Можно отцу, при условии, что мама работает, не находится в отпуске по уходу за ребенком и не получает пособие
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Аноним
А как эти льготы повлияют на расчет пенсии в будущем? и на стаж?Фиксированный платеж же не будет платиться?

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