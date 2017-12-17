Отчитаться по добровольным взносам в ПФР станет проще

Правительство предложило упростить для граждан подачу документов о дополнительных взносах на накопительную часть, уплачиваемых самостоятельно. И даже внесло законопроект, который уже рассматривают депутаты в профильном комитете.

По действующему закону при уплате дополнительных страховых взносов гражданин должен не позднее 20 дней со дня окончания квартала представлять в территориальный орган Пенсионного фонда копии платежных документов с отметками кредитной организации.



Но в настоящее время при перечислении денежных средств используются различные способы и платежные системы, а выдаваемые при этом документы, подтверждающие уплату, могут не иметь отметки кредитной организации.



Предложенные Правительством поправки исключают требование об обязательном наличии такой отметки и позволяют подавать платежные документы в электронном виде.