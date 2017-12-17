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Отчитаться по добровольным взносам в ПФР станет проще

Правительство  предложило упростить для граждан подачу документов о дополнительных взносах на накопительную часть, уплачиваемых самостоятельно. И даже внесло законопроект, который уже рассматривают депутаты в профильном комитете.

По действующему закону при уплате дополнительных страховых взносов гражданин должен не позднее 20 дней со дня окончания квартала представлять в территориальный орган Пенсионного фонда копии платежных документов с отметками кредитной организации.

Но в настоящее время при перечислении денежных средств используются различные способы и платежные системы, а выдаваемые при этом документы, подтверждающие уплату, могут не иметь отметки кредитной организации.

Предложенные Правительством поправки исключают требование об обязательном  наличии такой отметки и позволяют подавать платежные документы в электронном виде.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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