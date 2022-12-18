Утверждена «минималка» в Челябинской области на 2018 год

В Челябинской области утвержден проект Регионального соглашения о величине минимальной заработной платы (МЗП) для внебюджетного сектора экономики на 2018 год.

Дискуссий вокруг этого ежегодного подписываемого документа достаточно много. Проблема заключается в том, что сторона профсоюзов выдвигает предложения увеличить МЗП на 20 или 30% от предыдущей величины, а работодатели традиционно настаивают на привязке увеличения «минималки» к экономическим условиям, в которых работает бизнес.

До 2017 года основным параметром роста МЗП был официальный уровень инфляции.

По величине МЗП на 2018 год стороны долго не могли прийти к единому мнению. Предварительно, профсоюзы предлагали 10600 рублей, работодатели – 10300 рублей, ссылаясь на то, что для малого бизнеса выплачивать даже такую минимальную зарплату будет достаточно трудно.

Однако, учитывая настоятельную просьбу главы региона Бориса Дубровского, указавшего на тот факт, что объемы промпроизводства стабильно растут (104,8% за 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года), члены Правления Союза промышленников и предпринимателей утвердили региональную МЗП в Челябинской области на 2018 год на уровне 10500 рублей.