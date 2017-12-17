Эксперимент по маркировке табачной продукции начнется через месяц

С 15 января по 31 января 2018 года в России пройдёт эксперимент по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции, напоминает «Парламентская газета».

Соответствующие сроки определены постановлением Правительства, которое вступило в силу сегодня, 14 декабря.



Кроме сроков, документом определены порядок проведения эксперимента, участники и ответственные органы исполнительной власти. Так, установлено, что участие в проекте является добровольным. Обеспечивать проведение эксперимента будут Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Минкомсвязь и другие органы.



«Подробные детали и правила эксперимента будут установлены в методических рекомендациях, утверждаемых совместно федеральными ведомствами», — отметили в кабмине.

В России уже существует обязательная маркировка меховых изделий и проводится эксперимент по маркировке лекарственных препаратов.