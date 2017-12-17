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Правительство позаботилось о правах работников предприятий-банкротов

Минэкономразвития разработало законопроект о совершенствовании механизма защиты прав работников и бывших работников в деле о банкротстве должника-работодателя.

Действующей редакцией закона о банкротстве требования работников, бывших работников должника о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда, образовавшиеся до возбуждения производства по делу о банкротстве, отнесены к требованиям, которые удовлетворяются во вторую очередь – после расчётов по требованиям граждан, перед которыми должник несёт ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, но до удовлетворения требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов.

Цель законопроекта – формирование правового механизма целевого удовлетворения требований работников и бывших работников должника-работодателя о выплате выходных пособий или об оплате труда, образовавшихся до возбуждения производства по делу о банкротстве.

Для обеспечения дополнительных гарантий удовлетворения требований работников, бывших работников законопроектом предлагается предоставить право субъектам РФ и муниципальным образованиям в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, погашать требования кредиторов второй очереди. Размер и очерёдность возникающих при этом требований субъектов РФ и муниципальных образований предлагается учитывать в реестре требований кредиторов в размере и очерёдности, которые аналогичны удовлетворённым ими требованиям.

В целях обеспечения возможности удовлетворения любого из видов требований вне зависимости от имеющихся затруднений, в том числе споров, связанных с удовлетворением требований, законопроектом предусматривается направление по каждому виду требований отдельного заявления о намерении их удовлетворения, сообщается на сайте Правительства.

Предусматривается также возможность уступки права требований РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по денежным обязательствам путём заключения договора уступки права требования в порядке, определяемом соответственно Правительством РФ, органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня защиты в рамках дела о банкротстве прав работников и бывших работников должника, имеющих требования о выплате выходных пособий или об оплате труда.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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