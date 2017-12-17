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Самозанятые лица начнут платить взносы с 2019 года

Правительство внесло на рассмотрение депутатов законопроект, с поправками в закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Документ уточняет вопрос, связанный с уплатой страховых взносов на обязательное медицинское страхование физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (так называемых «самозанятых лиц»). К их числу относятся няни, репетиторы, домработницы.

До 2019 года страховые взносы за указанных лиц будут платить региональные органы исполнительной власти. В качестве источника финансирования определены межбюджетные трансферты.

Начиная с 2019 года лица из вышеназванной категории будут платит взносы на ОМС самостоятельно, отмечает пресс-служба Госдумы.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
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Аноним
, Санкт-Петербург
А если педагог работает и занимается репетиторством, то за него будет платить взносы работодатель и еще он сам будет дополнительно платить? 
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Аноним
, Новосибирск

Аноним, Вы писали:

А если педагог работает и занимается репетиторством, то за него будет платить взносы работодатель и еще он сам будет дополнительно платить? 

 Если сильно захочет, то будет, конечно.

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