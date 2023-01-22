Сделайте учетную политику-2018 в бесплатном инструменте «Клерка»

«Клерк» позаботился о бухгалтерах. И обновил инструмент «Учетная политика» на 2018 год.

Пора делать приказы.

Инструмент позволяет создать соответствующие приказы об учетной политике за прошлые годы, если вдруг вы забыли сделать это вовремя.

Если же вам больше нравится бумажный вариант, то в разделе «Бланки» можно скачать образцы Учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета на 2018 год.