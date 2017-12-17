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Новости для бухгалтера

Сделано в Москве: 2,3 трлн налогов, 40 счастливчиков и столичные обнальщики

Как в самом сердце России бизнесмены платят налоги, спорят с сотрудниками фискальной службы и устраивают разборки в судах? Какие они – столичные налоговики, и какие уловки используют на проверках? 

О том, какие проблемы у столичных налогоплательщиков, рассказывает Владимир Туров в своем блоге.

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