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Путин пообещал пенсионерам льготы по земельному налогу

Владимир Путин пообещал дать поручение правительству проработать вопрос о том, чтобы все пенсионеры по старости не платили налог за земельные участки в шесть соток. Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции для журналистов в прямом эфире канала «Россия 24».

Кроме того, по мнению Президента РФ уровни тарифов кадастровых платежей «должны быть основаны на реальных доходах населения».

«Это не может быть оторвано от жизни, нельзя, как в 1990-е, проводить шоковую терапию, это просто недопустимо», — сказал Путин.

 Ежегодная большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина началась 14 декабря в 12:00 мск. Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввёл в 2001 году.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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