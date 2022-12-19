Бюджетную отчетность изменили

Минфин внес изменения в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.

Новым приказом, в частности, введена форма отчета «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» (ф. 0503790), а также скорректированы требования к формированию некоторых отчетных форм.

Бухгалтерам стоит обратить внимание и на изменение сроков представления учреждениями отчетности в подсистеме «Учет и отчетность».

Приказ от 14.11.2017 № 189н вступит в силу с 24 декабря 2017 года.