К вам придет Утренний бухгалтер

Еще одно важное и полезное для бухгалтеров изменение на «Клерке».

Мы перезапустили нашу старенькую ежедневную рассылку и дали ей название.



Эта рассылка называется «Утренний бухгалтер» и каждое утро, как и раньше, она будет доставлять на емейлы бухгалтеров все публикации на «Клерке» за день.



Теперь мы знаем, что у нас 39 906 подписчиков.



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Теперь не будет никаких проблем с отпиской, потому что мы отправляем эту рассылку через проверенный сервис Sendsay.