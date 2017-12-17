Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

К вам придет Утренний бухгалтер

Еще одно важное и полезное для бухгалтеров изменение на «Клерке».

Мы перезапустили нашу старенькую ежедневную рассылку и дали ей название.

Эта рассылка называется «Утренний бухгалтер» и каждое утро, как и раньше, она будет доставлять на емейлы бухгалтеров все публикации на «Клерке» за день.

Теперь мы знаем, что у нас 39 906 подписчиков.

А те, кто не подписан, подписывайтесь:

Теперь не будет никаких проблем с отпиской, потому что мы отправляем эту рассылку через проверенный сервис Sendsay.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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