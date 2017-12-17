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Новости для бухгалтера

Список медуслуг и дорогого лечения, по которым предоставляется вычет

По ст. 219 НК РФ, при оплате лечения или медикаментов можно рассчитывать на налоговый вычет. 

Компания НДФЛка в своем блоге сделала справочник по видам медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, по которым положен вычет.

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним
, Тольятти
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 
Конституция РФ, ст. 41.

Плевать всем на конституцию. Гаранту конституции тоже плевать на конституцию.

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