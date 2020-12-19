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В 2018 году при проверке РСВ будут применяться новые контрольные соотношения

27.11.2017 принят Федеральный закон № 335-ФЗ, которым, в частности, расширяется перечень оснований для признания налоговым органом РСВ непредставленным.

Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.

Начиная с 1 января 2018 г., если в представляемом плательщиком расчете (уточненном расчете) сведения по каждому физическому лицу:

  • о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц,
  • о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной величины,
  • о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных исходя из базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, не превышающей предельную величину,
  • о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу,
  • о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу

за расчетный (отчетный) период и (или) за каждый из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода содержат ошибки, а также если в представляемом плательщиком расчете (уточненном расчете) суммы одноименных показателей по всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых взносов, и (или) в расчете (уточненном расчете) указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физлиц, то такой расчет (уточненный расчет) считается непредставленным, о чем плательщику не позднее дня, следующего за днем получения РСВ в электронной форме (10 дней, следующих за днем получения расчета на бумажном носителе), направляется уведомление.

В этой связи ФНС разработала новые контрольные соотношения, которые будут применяться с 01.01.2018.

Данная информация доведена до сведения письмом ФНС № ГД-4-11/25417@ от 13.12.2017.

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