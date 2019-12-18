Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Какие ошибки московских налогоплательщиков приводят к доначислениям

Продолжаем говорить о том, как обстоят дела у московских налогоплательщиков.

Владимир Туров рассказывает, что у столичных ИП, как в Москве проходят камералки и выездные, и как местные судьи решают дела по однодневкам и должной осмотрительности.

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