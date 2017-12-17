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Новости для бухгалтера

6 причин, почему вы до сих пор не работаете с 1С в облаке

Мифы про современный метод работы в 1С, разбирает в своем блоге компания Scloud.

Кто-то боится, что «облачный» 1С — это дорого, кто-то — что небезопасно.

А вы чего опасаетесь?

Зачем подписываться на блоги компаний?

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

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