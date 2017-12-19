Как начисляется налог за баню и летнюю кухню на даче

В Минфин обратился пенсионер-инвалид II группы, который посчитал, что сумма начисленного ему налога на имущество за летнюю кухню завышена

Налогоплательщик, являющийся одновременно пенсионером и инвалидом II группы инвалидности, имеет право на освобождение от уплаты налога на имущество физлиц в отношении одного хозяйственного строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС.

Все строения, расположенные на садовом участке, не являющиеся жилыми строениями, признаются хозяйственными (в том числе летняя кухня, баня).

Пенсионеру-инвалиду была предоставлена налоговая льгота в виде полного освобождения от уплаты налога в отношении бани.

А такой объект недвижимости как «летняя кухня» не идентифицирован в базах данных налоговых органов в качестве хозяйственного строения (сооружения), в связи с чем в отношении этого объекта применена повышенная налоговая ставка (0,5% вместо 0,3%).

В связи с этим для идентификации это объекта недвижимости необходимо обратиться в налоговый орган с документом, подтверждающим вид этого объекта «кухня», после чего налоговый орган сможет произвести перерасчет налога по пониженной налоговой ставке, пояснил Минфин в письме № 03-05-06-01/81421 от 07.12.2017.