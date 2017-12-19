Как уточнить реквизиты платежек на уплату взносов за прошлые периоды

В случае обнаружения ошибки в оформлении платежного документа можно подать в налоговый орган заявление об уточнении реквизитов с приложением копий документов, подтверждающих уплату.

ФНС в письме № ЗН-2-22/1643@ от 11.12.2017 пояснила, что порядок уточнения реквизитов платежных документов по уплате страховых взносов за периоды, истекшие до 01.01.2017, денежные средства по которым поступили в органы системы ПФР до передачи администрирования страховых взносов налоговым органам (до 01.01.2017), и порядок уточнения реквизитов платежных документов за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, денежные средства по которым поступили в налоговые органы после возложения функций администрирования страховых взносов (после 01.01.2017), существенно различаются.

В этой связи в случае обнаружения плательщиком ошибки следует руководствоваться следующим:

В первом случае при уточнении реквизитов в расчетных документах, денежные средства по которым поступили до 01.01.2017 в отделения ПФР, плательщик страховых взносов подает заявление об уточнении реквизитов платежного поручения в отделение ПФР, которое выносит решение об уточнении платежа и направляет его в налоговый орган.

Во втором случае при уточнении реквизитов в расчетных документах, денежные средства по которым поступили после 01.01.2017 в налоговые органы, плательщику страховых взносов с заявлением об уточнении платежа следует обращаться непосредственно в налоговый орган.

После проведения мероприятий по уточнению платежа достоверная информация отражается налоговым органом в лицевом счете плательщика.