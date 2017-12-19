Как облагается взносами на ОМС зарплата работников из Армении

В общем случае иностранцы, временно пребывающие в РФ, не подлежат обязательному медицинскому страхованию.

Вместе с тем исходя из положений пункта 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014,. участником которого является и Республика Армения, социальное обеспечение (соцстрахование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.

При этом согласно пункту 5 статьи 96 Договора к социальному обеспечению (социальному страхованию), в частности, относится обязательное медицинское страхование.

Таким образом, граждане Республики Армения с первого дня работы на территории РФ независимо от своего статуса являются застрахованными в системе обязательного соцстрахования РФ, в том числе в системе ОМС, наравне с гражданами РФ и, соответственно, плательщики должны уплачивать с выплат в пользу данных лиц страховые взносы на ОМС.

Такой вывод содержится в письме ФНС № ГД-3-11/8066@ от 07.12.2017.