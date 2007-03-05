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Спишут ли налоговую задолженность по истечении 3 лет за сроком давности?

Обязанность налогоплательщика уплатить задолженность по налогам не имеет срока давности. Даже при условии того, что срок принудительного взыскания задолженности истек - это обстоятельство не является основанием для автоматического списания налоговой задолженности.
 
Таким образом, задолженность по налогам будет числиться за налогоплательщиком, и отражаться в карточке расчета с бюджетом до ее полного погашения либо признания безнадежной в соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации и подлежит списанию в порядке, установленном налоговым законодательством.
 
Только после решения суда в пользу признания конкретной суммы безнадежной, долг будет списан. Налогоплательщик вправе самостоятельно инициировать процедуру признания налоговой задолженности безнадежной путем обращения в суд с соответствующим исковым заявлением.
 
Такие разъяснения приводит на своем сайте УФНС Астраханской области.
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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8 мнений
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Аноним
, Тула
Если мы должны ИФНС, то это пожизненно. 
А если должны нам, то через три года их долг сгорает (долг по акту сверки висит, но деньги вам никто не вернет)!

Клерк
MissCherie
, Тольятти

У всего есть срок давности, даже уголовной ответственности.. только налоги с нами пожизненно.. интересно после смерти их списывают? или они продолжают висеть в их базе?

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Аноним
, Челябинск
На мне висит долг около 300 рублей по разным налогам с 1997 года и есть переплата порядка 1000 рублей по другим начислениям в бюджет, так мне сказали в налоговой, что мне надо погасить задолженность перед бюджетом, а деньги переплаченные мною я зачесть в счет задолженности или вернуть не смогу так как прошло более трех лет с момента переплаты.
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