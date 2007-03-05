Спишут ли налоговую задолженность по истечении 3 лет за сроком давности?

Обязанность налогоплательщика уплатить задолженность по налогам не имеет срока давности. Даже при условии того, что срок принудительного взыскания задолженности истек - это обстоятельство не является основанием для автоматического списания налоговой задолженности.

Таким образом, задолженность по налогам будет числиться за налогоплательщиком, и отражаться в карточке расчета с бюджетом до ее полного погашения либо признания безнадежной в соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации и подлежит списанию в порядке, установленном налоговым законодательством.

Только после решения суда в пользу признания конкретной суммы безнадежной, долг будет списан. Налогоплательщик вправе самостоятельно инициировать процедуру признания налоговой задолженности безнадежной путем обращения в суд с соответствующим исковым заявлением.