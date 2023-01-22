В Московской области реорганизуют ПФР

В Подмосковье УПФР № 26 присоединится к УПФР № 4.

В целях оптимизации структуры территориальных органов ПФР по г. Москве и Московской области принято решение о реорганизации ГУ ПФР № 4 по г. Москве и Московской области и ГУ ПФР № 26 по г. Москве и Московской области в форме присоединения второго учреждения к первому.

В связи с этим с 01.03.2018 юридическим адресом Управления ПФР г.о. Домодедово будет адрес: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 29.

Изменения коснутся страхователей городского округа Домодедово, которые будут заключать соглашения по ЭДО.