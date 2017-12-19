Россиянам простят налоговые долги. Верите?

На минувшей неделе состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. На мероприятии, в числе прочих, прозвучало обещание Президента простить налоговые долги почти 45 миллионам россиян, в том числе ИП.

По словам Путина, долги образовались из-за несовершенства налогового законодательства.

Между тем наши читатели скептически отнеслись к подобной инициативе главы государства и выразили сомнение, что это действительно произойдет.

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