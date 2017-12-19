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Россиянам простят налоговые долги. Верите?

На минувшей неделе состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. На мероприятии, в числе прочих, прозвучало обещание Президента простить налоговые долги почти 45 миллионам россиян, в том числе ИП.

По словам Путина, долги образовались из-за несовершенства налогового законодательства.

Между тем наши читатели скептически отнеслись к подобной инициативе главы государства и выразили сомнение, что это действительно произойдет.

Предлагаем вам принять участие в опросе на эту тему.

Простят ли россиянам налоговые долги?

Ключевые слова: налоговая задолженность, опрос

 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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25 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург
Долг - это чего НЕТ! Это запись где либо или устная договорённость с кем либо. Не имеющая ни какого наполнения. Это Фейк, это Иллюзия.
Простить то чего НЕТ? Забавно.
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Аноним
, Волгоград
Будет точно также , как в своё время с транспортным налогом. Перед выборами много говорили на эту тему , важно надували щеки, благодетелей из себя строили, мол введём акциз на топливо , сколько ездишь-столько платишь. Ну и чем дело закончилось? И налог оставили и акцизы ввели ))). После этого я перестал верить этим врунам ....
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Аноним
, Санкт-Петербург
Будет точно также , как в своё время с транспортным налогом. Перед выборами много говорили на эту тему , важно надували щеки, благодетелей из себя строили, мол введём акциз на топливо , сколько ездишь-столько платишь. Ну и чем дело закончилось? И налог оставили и акцизы ввели ))). После этого я перестал верить этим врунам ....

 Это и есть демократия?

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Аноним
, Москва

Поясните, кто в курсе, о каких налоговых долгах речь? И почему у меня, например, нет долгов? 45 млн. человек - это в общем то немало... Может, просто налоги надо вовремя платить, а не ждать непонятно чего?

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Аноним
, Санкт-Петербург
Поясните, кто в курсе, о каких налоговых долгах речь

 Это не важно. Главное наобещать, а потом объяснят, что именно этот долг не входил в Обещалку.

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Аноним
Я думаю так, что те несуществующие долги по страховым взносам на 01.01.2017, которые из воздуха возникли при переносе базы данных из ПФР в ФНС, и которые успели снять со счетов компаний, их вернут, т.к. долгов то не было вообще то, и отчитаются, что наказ Президента выполнили. 
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Аноним
, Тольятти

Когда подключила ЛК налогоплательщика откуда ни возьмись вылезли долг и пени по транспортному налогу за 2005 год. 2005, Карл!!!!!!!!!!!! Написала им письмо: какого лешего вы мне тут отражаете то, чего нет и быть не может! Прислали ответ, да этот долг невозможно взыскать, сроки все прошли, убрать из ЛК не можем без распоряжения головной налоговой. Вот именно об этих, существующих только в недрах этой несовершенной системы долгах и шла речь, я думаю. 

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Аноним

Я думаю так, что те несуществующие долги по страховым взносам на 01.01.2017, которые из воздуха возникли при переносе базы данных из ПФР в ФНС, и которые успели снять со счетов компаний, их вернут,

 Разве кто-то обещал "вернуть"? Обещано "простить". Вам с легкостью простят награбленное у Вас же, и только попробуйте быть неблагодарными нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за этот подарок !

Клерк
Невоспитанная
, Краснодар
Старый ворчун
25 минут назад
Над.К, Вы писали:

Марика, я думаю так же. Причем сначала еще нервы помотают.
 Я тоже так понял. 

 И сами себя будут потом хвалить

Клерк
Kalita
, Хабаровск

Марика, Вы писали:

Думаю, простят суммы, по которым истек срок исковой давности. 

 кому простят, а у кого переплату отберут, т.к. переплата числится за фиг знает какое время по отмененным налогам, а вернуть и списать они ее не могут, видимо без указки президента никак.

Клерк
Kalita
, Хабаровск

Аноним, Вы писали:

Поэтому надо голосовать за кого угодно, только не за Путина.

 А где логика? Другой президент налоги с вас брать не будет? Или отменит прощение налогов?  

Клерк
Старый ворчун

Kalita, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Поэтому надо голосовать за кого угодно, только не за Путина.

 А где логика? Другой президент налоги с вас брать не будет? Или отменит прощение налогов?  

 Ну, никому ещё ничего не простили. И, видимо, никаких реальных налогов никому (кроме близких подельников) и не простят.

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Аноним
Поэтому надо голосовать за кого угодно, только не за Путина.

Вот как голосуете, то и получаете. Это, упаси боже, не посыл голосовать из благодарности нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за этот подарок ! а констатация того, что хаотичные бессмысленные действия ведут к хаотичному бессмысленному результату, что, собственно, и логично.

Клерк
Kalita
, Хабаровск

Старый ворчун, Вы писали:

Kalita, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Поэтому надо голосовать за кого угодно, только не за Путина.

 А где логика? Другой президент налоги с вас брать не будет? Или отменит прощение налогов?  

 Ну, никому ещё ничего не простили. И, видимо, никаких реальных налогов никому (кроме близких подельников) и не простят.

 Тогда, с помощью метода дедукции, предполагаю, что другой президент простит каким-то правильными подельниками, а этот прощает неправильным.

Люди которым это нравится
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