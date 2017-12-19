Когда все регионы смогут получать пособия напрямую из ФСС

Правительство продлило еще на год пилотный проект по назначению и выплаты пособий гражданам напрямую из ФСС РФ. Теперь проект должен действовать до конца 2020 года.

Положение об особенностях уплаты страховых взносов в некоторых регионах (утв. постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 N 294) начало действовать с 1 июля 2011 года на территории двух регионов - Нижегородской области и Карачаево-Черкесской республике. Постепенно в пилотный проект включались другие регионы.

На сегодняшний день выплаты напрямую из ФСС получают в 33 субъектах России. С 1 июля 2018 года к ним должны были добавится еще 13: Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская, Рязанская, Смоленская, Тверская области.

Однако новым постановлением это отменено.

Когда же наконец начнут платить пособия из ФСС по новому во всех остальных регионах, остается неизвестным. Поскольку окончание пилотного проекта уже отодвигали несколько раз