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Налоговики изымают выручку из торговых точек ИП-должников

Сотрудники МИ ФНС №3 по Ярославской области в рамках всероссийского рейдового мероприятия по взысканию фискальных платежей совместно со службой судебных приставов изъяли денежную наличность из касс 3-х ИП – должников по налогам, ведущих свою деятельность в одном из торговых центров г. Рыбинска.

Эти денежные средства будут направлены на погашение накопленной предпринимателями задолженности по налогам.

Налоговики призывают всех должников незамедлительно погасить задолженность перед бюджетом, не дожидаясь визита сотрудников контролирующих ведомств. Рейды по взысканию налоговой задолженности проводятся регулярно.

В преддверии праздников и рождественских каникул налоговые органы проводят акцию «В новый год без налоговых долгов». Одно из направлений работы налоговиков - организация выездных офисов в торговых комплексах и на крупных предприятиях.

Платить налоги – значит любить свой город или село, желать его благоустройства, стабильной работы всех бюджетных служб, поясняют в УФНС Ярославской области.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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