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Минфин опубликовал методичку по учету в госсекторе

Минфин разработал Методические рекомендации по применению ФСБУ «Аренда» для организаций госсектора. Письмо от 13.12.2017 N 02-07-07/83464 опубликовано на сайте министерства 14 декабря.

Стандарт применяется при отражении в бухгалтерском учете объектов бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) во временное владение и пользование или во временное пользование материальных ценностей по договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования, а также при раскрытии в отчетности информации об указанных объектах учета.

 В рекомендациях, в частности, приведены бухгалтерские проводки по различным ситуациям, при которых применяется новый стандарт бухучета.

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