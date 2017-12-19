Налоговики ходят по домам физлиц-должников

Очередной совместный рейд по взысканию задолженности провели сотрудники МИ ФНС № 1 по Владимирской области и приставы.

Контрольные мероприятия были организованы в отношении 9 налогоплательщиков по месту жительства, общая сумма задолженности составила 137 тыс. рублей. В результате проведения исполнительных действий было взыскано по квитанции судебного пристава-исполнителя 78 тыс. рублей.

Проведение таких рейдов является действенной мерой, направленной на обеспечение погашения налоговой задолженности, поясняют налоговики.

По итогам 2017 года в результате проведения исполнительных действий по постановлениям налогового органа было погашено более 210 тыс. рублей. Произведено 3 ареста имущества на сумму 465 тыс. рублей.

Подобная акция под лозунгом «Новый год – без долгов» также прошла в Магаданской области. Налоговики совместно с приставами посетили на дому 50 должников. По результатам мероприятия произведен арест имущества, должникам вручены требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю и погашении задолженности по налогам.

В УФНС напомнили о неизбежности применения всех мер принудительного взыскания - это начисление пени, направление искового заявления в суд, исполнительного листа в службу судебных приставов, что приводит к дополнительным взысканиям с должников госпошлины и исполнительского сбора.