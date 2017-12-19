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Как и кто получит новые детские пособия, рассказали в Минтруде

Закон о новых пособиях на детей еще не принят, однако Минтруд уже подготовил правила их получения.

Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка смогут женщины, являющиеся гражданами РФ постоянно проживающими на территории России. Отцы смогут обратиться за пособиями только в том случае, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.

Получить новые детские выплаты можно будет в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе проживания заявителя за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. Т.е. при назначении пособия в 2018 году будет учитываться прожиточный минимум 2 квартала 2017 года.

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители несовершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.

Среднедушевой доход будет рассчитываться на основании следующих документов:

  • справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи;
  • сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки;
  • сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;
  • справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;
  • справка (сведения) о выплате пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;
  • сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;
  • сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Часть документов будут запрашивать без участия заявителя.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте проектов НПА.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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5 мнений
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Аноним
, Новый Уренгой
Ну все, сложат все доходы гражданки, обращающейся за пособием, в т.ч и пособия федеральное и региональное(если положено и платится), и зарплату и даже те несчастные 50 рублей от работодателя и зп мужа и стипендию первого ребенка и выйдет, что у нее заработок равен или чуть больше, чем 1,5кратный размер прожит.минимума и все, не положено ей это новое пособие. 
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Аноним
, Вологда
пособие будет выплачиваться только родившим в 2018 году или всем, у кого есть первый ребенок недостигший возраста 1,5 лет? Говорят, что первый вариант. Так ли это, до сих пор не уяснили четко. 
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