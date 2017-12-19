Налоговики не знают, как правильно уменьшать ЕНВД на взносы

При камеральной проверке декларации по ЕНВД налоговики заявили предпринимательнице о недопустимости уменьшения налога на взносы, уплаченные в отчетном квартале за предыдущий квартал.

Взволнованная ИП обратился на наш форум, чтобы выяснить, кто прав в этой ситуации – инспекторы или налогоплательщик.

Обсуждение происходит в теме форума «уменьшение ЕНВД на уплаченные взносы».

камералят ЕНВД за 3 квартал, возник вопрос. Налог исчислен к примеру 10 тысяч, страховые взносы уплаченные за работников составили 4 тысячи. Я благополучно уменьшила на эти взносы налог. Но суть в чем: работник всего один человек и он уволился 31 июля. То есть взносы начислены 2000 рублей за июль, а уплачены 4000 рублей в 3 квартале за июнь и за июль. Налоговая говорит , что я могу уменьшить только исчисленные и уплаченные взносы в 3 квартале, при соблюдении 2 условий, то есть получается только на взносы за июль. Обидно, неужели это так? - Аноним

Отметим, что подобное своеобразное толкование НК налоговыми инспекторами – отнюдь не редкость. На наш форум регулярно обращаются налогоплательщики, которым налоговики пытаются отказать в вычете, уверяя, что взносы должны быть не только уплачены в отчетном периоде, но и начислены за этот же период.

Между тем это не соответствует нормам НК, о чем и сообщили предпринимательнице участники обсуждения.

Более того, разъяснения по этому вопросу неоднократно давал Минфин. Так, в частности, в письме № 03-11-11/74676 от 13.11.2017 сообщается, что ЕНВД за 2 квартал 2017 можно уменьшить на уплаченные в этом квартале взносы, даже если они были начислены во 2 квартале 2016 года.

К слову, ИП удалось отстоять свою позицию. Ознакомившись с письмом Минфина, налоговики пошли на попятную и не стали оспаривать право ИП на уменьшение налога.