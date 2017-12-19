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Для пилотного проекта ФСС утверждены новые формы документов

Для регионов, участвующих в пилотном проекте ФСС по прямым выплатам пособий гражданам, утверждены новые формы документов. Приказ ФСС от 24.11.2017 № 578 зарегистрирован в Минюсте и официально опубликован.

Утверждены новые формы заявлений о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска); описи заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий; заявлений о возвмещении расходов на выплату пособий; решений об отказе в назначении и выплате пособия по временной нетрудоспособности; справки-расчета о размере оплаты отпуска и т..д.

Приказ вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.
 

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Мнения
 
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4 мнения
Клерк
proect
, Кольчугино

А формы реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения ещё не утвердили новые?
http://regulation.gov.ru/p/73264


Клерк
proect
, Кольчугино

Над.К, Вы писали:

proect, не было еще этого приказа

 

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P.S. С наступающими Вас праздниками.
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