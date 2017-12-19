Для пилотного проекта ФСС утверждены новые формы документов

Для регионов, участвующих в пилотном проекте ФСС по прямым выплатам пособий гражданам, утверждены новые формы документов. Приказ ФСС от 24.11.2017 № 578 зарегистрирован в Минюсте и официально опубликован.

Утверждены новые формы заявлений о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска); описи заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий; заявлений о возвмещении расходов на выплату пособий; решений об отказе в назначении и выплате пособия по временной нетрудоспособности; справки-расчета о размере оплаты отпуска и т..д.

Приказ вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

