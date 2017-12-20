Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Придумали очередной неналоговый платеж

Министр культуры России Владимир Мединский предложил ввести неналоговый платеж со всех фильмов в размере 3% от стоимости билета в кинотеатре, сообщает РБК. Вырученные примерно 1,5 млрд руб. в год пойдут на поддержку отечественного кино.

Ранее министерство предлагало взимать с иностранного фильма 5 млн руб. за выдачу прокатного удостоверения. Теперь же Мединский выступил с инициативой о введении сбора в размере 3% от проката любой картины — и зарубежной, и российской. Об этом он заявил на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. 

По словам Мединского, введение сбора и его размер обсуждались с представителями киноиндустрии. За основу был взят опыт Франции, где подобный сбор уже существует и составляет 12%.

«Мы долго эту тему обсуждали с отраслью, звучали разные цифры, — рассказал министр. — Мы предлагаем начать с 3%, его будет платить кинотеатр. Все крупнейшие киносети считают ее разумной. Методику оплаты мы еще будем разрабатывать. По сути, это налог с продаж».

Сейчас кинопрокатчики платят только 3,5 тыс. руб. за прокатное удостоверение. В мае этого года Минкультуры заявило о том, что согласовало с кинопродюсерами введение сбора за выход иностранных фильмов в российский прокат. Размер сбора — 5 млн руб. за один фильм, показанный в кинотеатрах более чем 100 раз. По данным «Коммерсанта», из-за протестов со стороны индустрии в октябре этого года Мединский от этой идеи отказался.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
5 мнений
Аватар
Аноним
, Москва
Ну, кино вещь не жизненно необходимая, можно и не ходить, тем более, что есть торренты. Будет билет по карману - будем ходить и пусть "отечественное кино получит поддержку". А станет не покарману - не будем ходить и кина никакого не будет, да и хрен с ним, будем пересматривать уже отснятое.
Клерк
Katerina.
Отечественное кино уже давно пора переводить на самоокупаемость. Это очевидно каждому вменяемому человеку, который имел возможность прикоснуться к прекрасному и посмотреть фильм российского производства. Исключения есть, но они только подтверждают правило. При просмотре российского фильма каждому, опять же, вменяемому человеку понятно, что львиная доля финансирования пошла на распил, из остального слепили то, что получилось.
Настолько это дешево и убого в большинстве случаев, что там не поддерживать нужно, а привлекать частных инвесторов, которые спросят за каждую копейку. Речь не идет о таланте актеров, хотя понятно, что пригласить самодеятельность дешевле, чем профессионалов.  Если кино получилось дешевым и убогим, то изымать деньги у лиц, ответственных за это кино и возмещать материальные и моральные издержки зрителям.
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Путин потребовал ускорить разработку неналогового кодекса
 
Бухгалтерские новости
 
Кодекс неналоговых платежей внесен в правительство
 
Бухгалтерские новости
 
Путину предложили собрать с кинотеатров 3-4 млрд руб. на новые фильмы
 

×
×