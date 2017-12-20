Придумали очередной неналоговый платеж

Министр культуры России Владимир Мединский предложил ввести неналоговый платеж со всех фильмов в размере 3% от стоимости билета в кинотеатре, сообщает РБК. Вырученные примерно 1,5 млрд руб. в год пойдут на поддержку отечественного кино.

Ранее министерство предлагало взимать с иностранного фильма 5 млн руб. за выдачу прокатного удостоверения. Теперь же Мединский выступил с инициативой о введении сбора в размере 3% от проката любой картины — и зарубежной, и российской. Об этом он заявил на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

По словам Мединского, введение сбора и его размер обсуждались с представителями киноиндустрии. За основу был взят опыт Франции, где подобный сбор уже существует и составляет 12%.

«Мы долго эту тему обсуждали с отраслью, звучали разные цифры, — рассказал министр. — Мы предлагаем начать с 3%, его будет платить кинотеатр. Все крупнейшие киносети считают ее разумной. Методику оплаты мы еще будем разрабатывать. По сути, это налог с продаж».

Сейчас кинопрокатчики платят только 3,5 тыс. руб. за прокатное удостоверение. В мае этого года Минкультуры заявило о том, что согласовало с кинопродюсерами введение сбора за выход иностранных фильмов в российский прокат. Размер сбора — 5 млн руб. за один фильм, показанный в кинотеатрах более чем 100 раз. По данным «Коммерсанта», из-за протестов со стороны индустрии в октябре этого года Мединский от этой идеи отказался.