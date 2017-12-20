Не откладывайте на последний день уплату фиксированных взносов!

Заканчивается год и наступает время для уплаты фиксированных взносов индивидуальными предпринимателями.

Несмотря на то, что срок уплаты наступит только 9 января (поскольку 31 декабря выходной), не стоит откладывать это дело на последний день. Прежде всего потому, что 9 января будет уже другим налоговым периодом и, уплатив взносы в 2018 году, нельзя будет уменьшить налоги 2017 года на эти взносы.

Есть и другой момент - Пенсионный фонд засчитывает уплату и начисляет баллы в периоде уплаты взносов. Таким образом, если уплаты в 2017 году не будет, то не будет и начисленных баллов.

Напоминаем, что уплатить взносы надо по следующим КБК:

на обязательное пенсионное страхование- 182 102 02140 06 1110 160;

на обязательное медицинское страхование - 182 102 02103 08 1013 160.

В поле 101 платежного поручения указывается «09».

Если вы уплачиваете взносы через сайт ФНС, вы можете воспользоваться нашей инструкцией.

Обратите внимание, что срок уплаты взносов в виде 1% с доходов, свыше 300 тыс.рублей перенесен с 1 апреля следующего года на 1 июля. Однако никто не запрещает уплатить эти взносы за 2017 год сейчас, если ИП хочет уменьшить на них налог.