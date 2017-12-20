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За перевод на карту физлица банк взыскал огромную комиссию. Главбуха назначили крайним

Перед тем, как совершить платеж в адрес физлица, главбух компании позвонила в банк и поинтересовалась размером комиссии. Сотрудник банка заверил, что за совершение операции возьмут 1% от суммы перевода.

Однако на деле комиссия составила 10%, так как (что выяснилось уже постфактум) размер комиссии зависит от суммы перевода.

Разгневанный директор не хочет мириться с такой финансовой потерей и требует, чтобы главбух возместил ущерб.

Такой историей поделилась читательница нашего форума.

ООО потребовалось выплатить большую сумму несотруднику (наследнику умершего сотрудника).
Перед выплатой бухгалтер звонит в банк с вопросом о комиссии по такому платежу, получает ответ: 1%.
Платежка отправляется в банк, а на следующий день бухгалтер видит, что списана нереально большая сумма комиссии. Звонок в банк - как, почему? - ответ: 1% до 8 млн.руб, свыше - 10%.
Т.е. сотрудник банка, который давал информацию днем раньше, дал неполную информацию.
Получается, что бухгалтер не перепроверил информацию, и по его вине ООО потеряло кучу денег (если бы было известно о 10%, ООО могло бы выплачивать по частям).
Но: директор говорил, что надо платить все сразу; кроме того, бухгалтеру никогда не приходилось слышать, что бывают такие комиссии (10%).

Вопрос: должен ли бухгалтер возмещать потерянные деньги Обществу? Если да - в каком размере и каком порядке?

- Tigrasha

Среди участников обсуждения нашлись как защитники главбуха, так и те, кто усматривает в случившемся ее вину. А на чьей стороне вы?

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «материальная ответственность бухгалтера?» 

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Мнения
 
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4 мнения
Клерк
Ставка
Я лично никогда не поверю информации из банка на слово.Обязательно ,если вынуждена звонить и консультироваться, делаю это 3-4 раза.И что интересно ответ всегда получаю разный по размеру комиссии.Особенно в СБ.
Клерк
katerina371
, Москва
Ну в общем то у нас примерно так же было: директору был нужен крупный перевод. звонила узнавала размер комиссии (ВТБ24 10% свыше сколько-то млн). Сразу они говорят только про 1%, а что зависит от суммы нужно выпытывать. Я допыталась и пришлось решать проблему перевода другим способом. Мне 1% жалко банку отдавать непонятно за что, а уж 10% это вообще запредельные суммы.
Аватар
Аноним
, Тюмень
Вопрос почему вопрос к бухгалтеру то у директора, а не к банку, который устанавливает тарифы и снимаете комиссию без акцепта? Во-первых, договор на банковское обслуживание подписывает директор, при заключении договора он принимает условия обслуживания и соглашается с тарифами банка.   Во-вторых, он требует с бухгалтера то, за что поимела выгоду другая организация (в данном случае банк) и не бухгалтер. Неужели операционист в банке будет нести ответственность  за то, что выполнял свою работу : создавал платежку. В-третьих, еще не встречала организацию, в которой право первой подписи, имеет бухгалтер. Так что за все платежи отвечает директор. 
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