За перевод на карту физлица банк взыскал огромную комиссию. Главбуха назначили крайним

Перед тем, как совершить платеж в адрес физлица, главбух компании позвонила в банк и поинтересовалась размером комиссии. Сотрудник банка заверил, что за совершение операции возьмут 1% от суммы перевода.

Однако на деле комиссия составила 10%, так как (что выяснилось уже постфактум) размер комиссии зависит от суммы перевода.

Разгневанный директор не хочет мириться с такой финансовой потерей и требует, чтобы главбух возместил ущерб.

Такой историей поделилась читательница нашего форума.

ООО потребовалось выплатить большую сумму несотруднику (наследнику умершего сотрудника).

Перед выплатой бухгалтер звонит в банк с вопросом о комиссии по такому платежу, получает ответ: 1%.

Платежка отправляется в банк, а на следующий день бухгалтер видит, что списана нереально большая сумма комиссии. Звонок в банк - как, почему? - ответ: 1% до 8 млн.руб, свыше - 10%.

Т.е. сотрудник банка, который давал информацию днем раньше, дал неполную информацию.

Получается, что бухгалтер не перепроверил информацию, и по его вине ООО потеряло кучу денег (если бы было известно о 10%, ООО могло бы выплачивать по частям).

Но: директор говорил, что надо платить все сразу; кроме того, бухгалтеру никогда не приходилось слышать, что бывают такие комиссии (10%).



Вопрос: должен ли бухгалтер возмещать потерянные деньги Обществу? Если да - в каком размере и каком порядке? - Tigrasha

Среди участников обсуждения нашлись как защитники главбуха, так и те, кто усматривает в случившемся ее вину. А на чьей стороне вы?

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «материальная ответственность бухгалтера?»